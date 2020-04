Morti, incremento minimo dal 20 marzo. Ancora 3 mila nuovi positivi (Di venerdì 24 aprile 2020) A oggi, 24 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 192.994, con un incremento rispetto a ieri di 3.021 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.527, con un decremento di 321 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.173 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri.22.068 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 803 pazienti rispetto a ieri.82.286 persone, pari al 77% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 420 e portano il totale a 25.969. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.368 in Lombardia, 12.509 in Emilia-Romagna, 15.391 in Piemonte, 9.679 in ... Leggi su ladenuncia Frena l'incremento dei casi di Coronavirus in Italia - in calo i morti e le terapie intensive

Coronavirus - lieve incremento dei nuovi contagi - ma si riduce la pressione sulle terapie intensive. Ancora 525 morti in 24 ore

In Italia diminuisce l’incremento dei positivi. Ancora 604 morti. Si liberano 106 terapie intensive (Di venerdì 24 aprile 2020) A oggi, 24 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 192.994, con unrispetto a ieri di 3.021casi. Il numero totale di attualmenteè di 106.527, con un decremento di 321 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente2.173 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri.22.068 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 803 pazienti rispetto a ieri.82.286 persone, pari al 77% degli attualmente, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 420 e portano il totale a 25.969. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 60.498, con undi 2.922 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmentesono 34.368 in Lombardia, 12.509 in Emilia-Romagna, 15.391 in Piemonte, 9.679 in ...

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - sociofra : Incremento di 3.021 nuovi casi e 406 morti in più rispetto a ieri. Se questi sono dati positivi allora sono ignorante io. - marifcinter : 2.922 guariti, totale guariti 60.498, -321 nuovi positivi (casi attivi), totale positivi 106.527, 2.173 in terapia… - EnricoBattist : Oggi i nuovi casi registrati sono 3021 con incremento di 1,59% su ieri. I morti sono 420. Eseguiti 62447 tamponi.… - DiGeralt : @sbonaccini COMMISSARIAMO L'EMILIA Romagna. Non e' possibile avere un incremento di morti Cosi elevato. Il govern… -