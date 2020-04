Mascherine obbligatorie, app e tagliandi per segnare orari di entrata e uscita da casa: ecco la “fase 2” di Wuhan (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus: come si vive a Wuhan dopo la quarantena Un tagliando dove segnare l’orario di entrata e uscita di casa, app per tracciare contatti e spostamenti, uso obbligatorio delle Mascherine: ecco come si vive a Wuhan, la città cinese dove è nato il Coronavirus, dopo la quarantena di 76 giorni. Il lockdown, iniziato il 23 gennaio, è terminato l’8 aprile scorso e la capitale dell’Hubei da quel giorno sta affrontando quella noi abbiamo chiamato la “fase 2”, ovvero quel periodo di “convivenza” con il virus in attesa che si trovi una terapia efficace e ovviamente il vaccino. In Cina e in particolare a Wuhan il livello di attenzione rimane alto. Motivo per cui le norme anti-Coronavirus restano stringenti. Wuhan si accende per la fine del lockdwon Per uscire dalla propria abitazione, infatti, i cittadini di Wuhan devono ... Leggi su tpi Fase 2 con le mascherine : ma ora dove sono già obbligatorie?

Coronavirus - dal 4 maggio si potrà andare a casa degli amici : obbligatorie le mascherine

Un tagliando dove segnare l’orario di entrata e uscita di casa, app per tracciare contatti e spostamenti, uso obbligatorio delle mascherine: ecco come si vive a Wuhan, la città cinese dove è nato il ...

Guanti e mascherine sono rifiuti indifferenziati

2' di lettura 24/04/2020 - Ci sembra giusto ripetere e sottolineare alcune basilari regole per il corretto conferimento dei rifiuti "tipo DPI", ovvero guanti, mascherine ed altri presidi in questi ...

2' di lettura 24/04/2020 - Ci sembra giusto ripetere e sottolineare alcune basilari regole per il corretto conferimento dei rifiuti "tipo DPI", ovvero guanti, mascherine ed altri presidi in questi ...