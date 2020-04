Lazio: 78 positivi in più (Di venerdì 24 aprile 2020) -Asl Roma 1: 10 nuovi casi positivi. 35 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: attenzionata una comunità religiosa dove si stanno eseguendo i tamponi -Asl Roma 2: 19 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 79 anni con precedenti patologie. 2 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 3: 11 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 82 anni e una donna di 42 anni. 23 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 4: 2 nuovi casi positivi. 3 decessi. 208 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. E’ stato disposto da parte della Asl un audit alla RSA Bellosguardo per la verifica delle procedure adottate. Le USCA-R ... Leggi su romadailynews Coronavirus : Roma - 45 nuovi contagi. Nel Lazio 79 positivi

