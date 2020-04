La risposta toccante di Tom Hanks alla lettera del piccolo Corona

(Di venerdì 24 aprile 2020) In Australia, preciasmente a Melbourne, un bambino di otto anni ha sentito l’esigenza di scrivere a Tom. Il motivo è, tristemente, da collegare al suo nome; infatti ilscrittore si chiamae, in piena pandemia può essere spiacevole. Infatti, il bambino, nellaindirizzata all’attore premio oscar, racconta di essere vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola: “Caro Tom, mi chiamo, amo il mio nome ma a scuola mi chiamanovirus e questo mi fa arrabbiare e mi rende triste…”. Continuando a scorrere tra la sua, ilsi informa sullo stato di salute dell’attore e di sua moglie: “Ho sentito la notizia che tu e tua moglie avete preso ilvirus. State bene? Il divo, insiememoglie, reduci dall’aver contratto e sconfitto il Covid-19, ...

GioBlueiguana : @SoleLuna010577 Un pensiero profondo e toccante ma come tanti, la sola risposta in questo caso da dare può essere una soltanto; FORZA!! -

Ultime Notizie dalla rete : risposta toccante

MarsicaWeb

“Il bilancio preventivo dovrà garantire le risorse fondamentale, non potranno toccare le spese vincolate e quelle che servono a far fuzionare ... nostre - continua Azzalin - cercando di fare un’azione ...A dare queste e altre risposte all’agenzia di stampa Dire ... Le persone devono sedersi una sedia si’ e una no. E in piedi ci dovranno essere delle tracciature a terra, vanno usati i guanti per non ...