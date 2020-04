Il Paradiso delle signore trama 27 aprile 2020: Gabriella va via con Cosimo, Salvatore sconvolto (Di venerdì 24 aprile 2020) Lunedì 27 aprile 2020 andrà in onda l’ultimo episodio del Paradiso delle signore, il numero 135. La programmazione è cambiata all’ultimo momento in quanto tale puntata sarebbe dovuta essere trasmessa venerdì 24 aprile 2020. A causa del discorso del Presidente del Consiglio, che si è tenuto martedì 21 aprile, tutto ciò che era in programma è slittato. Ad ogni modo, come ben sappiamo, dato che le riprese sono ferme a causa dell’emergenza sanitaria, il finale di stagione non sarà particolarmente esaustivo dato che mancavano ancora alcune riprese. Tuttavia, vediamo quali risvolti ci saranno per adesso. Brutto colpo di scena al Paradiso delle signore per Salvatore L’episodio del 27 aprile del Paradiso delle signore sarà incentrato essenzialmente su due argomenti. Il primo riguarderà Salvatore ... Leggi su kontrokultura Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole : le Trame delle puntate del 24 aprile 2020

