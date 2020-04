davidealgebris : Il disastro delgi ultimi 2 anni e dei prossimi 2 ha un nome e un cognome : ConteBalle e M5 Scemi. Aver votato una b… - rubio_chef : 300 infami ( da noi stipendiati ), in assetto antisommossa con i volti coperti ( non appartenenti alla polizia peni… - carlaruocco1 : La Camera approva il decreto #CuraItalia. È solo uno dei primi dei provvedimenti che stiamo adottando per fronteggi… - kittimanda : RT @PatriziaRametta: Mallamaci con Giulio Tarro: 'Terapia con plasma guariti stronca business farmaci?'il virus avrà un calo fisiologico es… - hariboo10 : RT @gracewee79: Lou e il suo messaggio ai fan del COVID-19: 'Per favore, siate pazienti,siate gentili e abbiate cura l'uno dell'altro' PIC… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid uno Covid, uno su quattro contagiato in famiglia e le donne si ammalano più degli uomini Il Messaggero Salute Pavullo dice addio a Paolo Serri

Serri è stato uno dei primi casi di Coronavirus di Pavullo, ricoverato in terapia intensiva, poi in terapia semintensiva perché le sue condizioni erano momentaneamente migliorate. L’ex esercente era ...

Arezzo, Coronavirus: tutti a cucinare e i rifiuti ora sono diversi. Quelli dei positivi inceneriti

Ma in tempi di pandemia ci sono anche i rifiuti dei cittadini contagiati dal Coronavirus. Che fine fanno? Vengono bruciati a 1.100 gradi nel forno del termovalorizzatore di San Zeno. Distrutti in modo ...

