Commercio in ginocchio, protesta al Vomero (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Va in scena la protesta dei commercianti del Vomero e dell‘Arenella, a Napoli, per chiedere l’anno bianco per le attività commerciali duramente colpite dall’emergenza Covid-19. Cartelli sulle saracinesche abbassate da quasi due mesi e lenzuola bianche dai balconi con la scritta ‘Io non guadagno, io non ti pago’. L’iniziativa tenutasi oggi è stata lanciata sui social dagli esercenti per cercare di sensibilizzare le istituzioni ad adottare misure concrete di sostegno al Commercio. A prendervi parte negozi storici del Vomero come il ‘Chioschetto dal 1907’ a piazza Vanvitelli, ma anche il negozio Cornici e Cornici ed il Comitato Mercato De Bustis. L'articolo Commercio in ginocchio, protesta al Vomero proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Va in scena ladei commercianti dele dell‘Arenella, a Napoli, per chiedere l’anno bianco per le attività commerciali duramente colpite dall’emergenza Covid-19. Cartelli sulle saracinesche abbassate da quasi due mesi e lenzuola bianche dai balconi con la scritta ‘Io non guadagno, io non ti pago’. L’iniziativa tenutasi oggi è stata lanciata sui social dagli esercenti per cercare di sensibilizzare le istituzioni ad adottare misure concrete di sostegno al. A prendervi parte negozi storici delcome il ‘Chioschetto dal 1907’ a piazza Vanvitelli, ma anche il negozio Cornici e Cornici ed il Comitato Mercato De Bustis. L'articoloinalproviene da Anteprima24.it.

