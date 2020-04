"Canterò anche io Bella ciao": prego? Iva Zanicchi inedita: "Non è solo della sinistra" (Di venerdì 24 aprile 2020) anche Iva Zanicchi si unirà al coro di Bella ciao che risuonerà nella giornata del 25 aprile. Un po' a sorpresa la nota artista ha dichiarato all'Adnkronos che parteciperà all'iniziativa lanciata dall'Anpi di celebrare il 25 aprile sventolando il tricolore e non solo: “Il canto fa bene, è liberatorio. Se la gente vuole cantare dal balcone che lo faccia pure. anche io Canterò Bella ciao, è un canto della Resistenza e la Resistenza è di tutti, non solo della sinistra. Per cui - ha concluso - canto volentieri anche io Bella ciao”. La Zanicchi ha inoltre espresso il suo parere contrario alla proposta di Ignazio La Russa di trasformare il 25 aprile in una giornata per ricordare le vittime di tutte le guerre e anche del coronavirus: “Sono due cose assolutamente diverse”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020)Ivasi unirà al coro diche risuonerà nella giornata del 25 aprile. Un po' a sorpresa la nota artista ha dichiarato all'Adnkronos che parteciperà all'iniziativa lanciata dall'Anpi di celebrare il 25 aprile sventolando il tricolore e non: “Il canto fa bene,; liberatorio. Se la gente vuole cantare dal balcone che lo faccia pure.io; un canto della Resistenza e la Resistenza; di tutti, nondella sinistra. Per cui - ha concluso - canto volentieriio”. Laha inoltre espresso il suo parere contrario alla proposta di Ignazio La Russa di trasformare il 25 aprile in una giornata per ricordare le vittime di tutte le guerre edel coronavirus: “Sono due cose assolutamente diverse”.

