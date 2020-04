Cambio Gomme Invernali-Estive 2020: quando procedere, date consigliate e migliori pneumatici (Di venerdì 24 aprile 2020) L’arrivo della stagione primaverile corrisponde al periodo dell’anno in cui gli automobilisti italiani sono chiamati a dover sostituire gli pneumatici delle proprie autovetture: scopriamo quali sono le date e gli obblighi per il Cambio Gomme Invernali-Estive 2020. Inoltre vediamo quali sono i migliori modelli di pneumatici attualmente in commercio e dove acquistarli. Gomme Estive 2020: quando scatta l’obbligo del Cambio degli pneumatici per la stagione estiva L’emergenza Coronavirus, che ha colpito anche la nostra penisola, ha costretto gli italiani a restare in casa da oltre un mese e a spostarsi solo per comprovati motivi lavorativi, di salute o per altre necessità urgenti che rientrano nel DPCM del 10 aprile scorso. Tuttavia questo è il periodo dell’anno in cui i cittadini devono anche effettuare il Cambio delle Gomme da quelle ... Leggi su correttainformazione Cambio gomme estive 2020 - tutto rinviato

Bolzano. Cambio gomme : l’assessore Alfreider chiede la proroga della scadenza

Cambio gomme : scadenza il 15 aprile - ma serve una proroga (Di venerdì 24 aprile 2020) L’arrivo della stagione primaverile corrisponde al periodo dell’anno in cui gli automobilisti italiani sono chiamati a dover sostituire gli pneumatici delle proprie autovetture: scopriamo quali sono lee gli obblighi per il. Inoltre vediamo quali sono imodelli di pneumatici attualmente in commercio e dove acquistarli.scatta l’obbligo deldegli pneumatici per la stagione estiva L’emergenza Coronavirus, che ha colpito anche la nostra penisola, ha costretto gli italiani a restare in casa da oltre un mese e a spostarsi solo per comprovati motivi lavorativi, di salute o per altre necessità urgenti che rientrano nel DPCM del 10 aprile scorso. Tuttavia questo è il periodo dell’anno in cui i cittadini devono anche effettuare ildelleda quelle ...

LuceverdeRadio : CORONAVIRUS, #CAMBIOGOMME INVERNALI ?? Terminato l'obbligo di circolare con pneumatici invernali o catene a bordo.… - IlVal_79 : @la_stordita Mio padre ha cambiato così le gomme da neve. Telefonata, ritiro auto, cambio gomme, restituzione. Senz… - MarcoF_Cirillo : RT @tiassisto24: ??Cambio delle gomme invernali: no, se manca l’urgenza! ???? Il rispetto delle regole vale solo per chi usa l’auto per lavor… - CheriGery : Ho controllato la casella mail: sono in ritardo per il cambio gomme del mio tiguan. E ho pianto! ?? - Auto_Aziendali : Da #Federpneus e dalle altre associazioni di categoria alcune indicazioni sul #cambiogomme 2020. Il suggerimento è… -