Calendari UEFA e campionati, che succede? In Serie A ci sarebbe uno spareggio in caso di stop (Di venerdì 24 aprile 2020) Il calcio prova a ripartire. La UEFA ha ribadito che la volontà è portare a termine la stagione, a partire dai campionati nazionali. Due gli scenari: campionati e coppe in contemporanea (inizio tra maggio e giugno, fine ai primi di agosto); prima i campionati, poi le coppe (con finale Champions il 29 agosto). L’UEFA ha ufficializzato che i tornei nazionali devono finire entro il 2 agosto e la Figc s’è subito adeguata con un comunicato. La prima ipotesi è quella più gradita. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ la prima opzione è giocare tutte le partite. Se fosse impossibile, playoff oppure a formule ridotte. Per le coppe restano in piedi tre opzioni alternative: 1) quarti e semifinali in gare secche; 2) final four in sede unica; 3) final eight in sede unica. Dal 7 (Juve-Lione e City-Real per il ritorno degli ... Leggi su calcioweb.eu Uefa e Leghe - fronte unico per la ripartenza : ecco il possibile calendario

La UEFA precisa : "Europeo con lo stesso calendario delle partite e le stesse città ospitanti"

