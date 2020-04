Anche in Spagna i calciatori contrari alla ripresa: «No a corsie privilegiate per i tamponi» (Di venerdì 24 aprile 2020) Gratta gratta, emerge che ovunque l’idea di riprendere a giocare a calcio provoca inquietudine e alimenta polemiche. Tranne in Germania per certi versi. Lì la decisione definitiva sarà presa a fine mese e comunque hanno stabilito che l’eventuale positività di un calciatore della Bundesliga non sarà comunicata alla stampa. Oggi El Paìs riporta le preoccupazioni dei calciatori per un ipotetico ritorno agli allenamenti nei primi giorni di maggio. Il sindacato di maggioranza (Afe) ha scritto una lettera alla Lega in cui si dichiara contrario a eseguire i primi test martedì 28 aprile, test che dovrebbero accertare l’eventuale infezione da covid-19. Alcuni club hanno già fatto partite le convocazioni ma un nutrito gruppo di calciatori è pronto a opporsi ufficialmente. El Paìs scrive che il mondo del calcio ... Leggi su ilnapolista CORONAVIRUS SPAGNA : 208MILA CASI - +435 MORTI/ Sanchez “nuova proroga stato allarme”

Coronavirus - Sanchez chiede di prorogare il lockdown in Spagna fino al 9 maggio. Negli Stati Uniti continuano le proteste contro le misure per contenere l’epidemia

Niente fase 2 in Spagna - Sanchez chiede la proroga del lockdown fino al 9 maggio (Di venerdì 24 aprile 2020) Gratta gratta, emerge che ovunque l’idea di riprendere a giocare a calcio provoca inquietudine e alimenta polemiche. Tranne in Germania per certi versi. Lì la decisione definitiva sarà presa a fine mese e comunque hanno stabilito che l’eventuale positività di un calciatore della Bundesliga non sarà comunicatastampa. Oggi El Paìs riporta le preoccupazioni deiper un ipotetico ritorno agli allenamenti nei primi giorni di maggio. Il sindacato di maggioranza (Afe) ha scritto una letteraLega in cui si dichiarao a eseguire i primi test martedì 28 aprile, test che dovrebbero accertare l’eventuale infezione da covid-19. Alcuni club hanno già fatto partite le convocazioni ma un nutrito gruppo diè pronto a opporsi ufficialmente. El Paìs scrive che il mondo del calcio ...

FedericoDinca : Il @Mov5Stelle ha piena fiducia in @GiuseppeConteIT e lo ha sempre dimostrato. Abbiamo espresso delle indicazioni s… - SabryGio2 : RT @PatriziaRametta: Conte porta a casa il 'pacco': sul tavolo c'è solo il Mes, Recovery Fund a babbo morto che dovremo finanziare anche no… - robymark1 : RT @valy_s: #consiglioeuropeo #RecoveryFund Secondo Bloomberg, #Francia e #Spagna insistono: gli aiuti NON devono essere PRESTITI “grants N… - napolista : Anche in Spagna i calciatori contrari alla ripresa: «No a corsie privilegiate per i tamponi» I club di Serie A e B… - DrinkLakeComo : Non c'è niente da essere complottisti. In molti paesi questo virus ha fatto stragi soprattutto nelle case di riposo… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Spagna Coronavirus Spagna, i bambini in libera uscita da domenica 26 aprile Corriere della Sera Torta furba alle fragole | Il dolce per la festa della mamma

Infatti è anche una torta che si presta bene alle occasioni come la imminente festa della ... A questo punto procediamo con la preparazione del pan di spagna rettangolare. (Occorrerà una teglia di ...

Conte: "La Commissione Ue presenterà un Recovery Fund per finanziare la ripresa dei Paesi più colpiti"

E su questa partita, spiegano fonti vicino al dossier, al Consiglio Ue si è formato innanzitutto un "asse latino" composto da Italia, Francia, Portogallo e Spagna, con un lavoro in condivisione in ...

Infatti è anche una torta che si presta bene alle occasioni come la imminente festa della ... A questo punto procediamo con la preparazione del pan di spagna rettangolare. (Occorrerà una teglia di ...E su questa partita, spiegano fonti vicino al dossier, al Consiglio Ue si è formato innanzitutto un "asse latino" composto da Italia, Francia, Portogallo e Spagna, con un lavoro in condivisione in ...