30 anni di Hubble | ecco le principali scoperte del telescopio spaziale

(Di venerdì 24 aprile 2020)fu lanciato il 24 aprile 1990 e per i primiil suo futuro sembrò incerto. Un difetto di progettazione allo specchio principale degradava le immagini così tanto da annullare il vantaggio che si ha nell’osservare l’universo dall’esterno dell’atmosfera terrestre, rendendolo di fatto poco più che inutile. Tredopo, nel 1993, sette astronauti arrivarono a bordo di uno Space Shuttle, riparando ciò che doveva essere riparato. Per farlo eseguirono cinque passeggiate spaziali svolte nell’arco di undici giorni: una delle operazioni spaziali più complesse della storia. Da quel momento gli occhi di, e con essi quelli umani, si aprirono sull’Universo in un modo che mai era stato possibile in precedenza. Si può ben dire che quella disia stata, e continui a essere, una vita spesa bene, ...