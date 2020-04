1 minuto in Borsa 24 aprile 2020 (Di venerdì 24 aprile 2020) (TeleBorsa) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+3,31%). Le più forti vendite si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -1,68%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +240 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,93%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sull’Indice IFO in Germania, pari a 74,3 punti, e il dato sulle Vendite al Dettaglio nel Regno Unito, pari a -5,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan e degli Ordini beni durevoli. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future ... Leggi su quifinanza 1 minuto in Borsa 23 aprile 2020

Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan e degli Ordini beni durevoli. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York.

Coronavirus: proposta choc di Trump, iniezioni di ultravioletti o disinfettante

"Vedo il disinfettante che lo uccide in un minuto. Un minuto. E c'e' un modo in cui possiamo fare qualcosa del genere, mediante iniezione all'interno o quasi una pulizia? Quindi sarebbe interessante ...

