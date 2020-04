(Di giovedì 23 aprile 2020) Buone notizie in casa Hellas, che finora aveva avuto un solo giocatore risultato positivo al: Mattia. La notizia della positività del centrocampista 24enne era stata diffusa lo scorso 17 marzo, che era stato poi costantemente monitorato anche con il supporto della società, pur senza avere la necessità di ricorrere all’ospedalizzazione. In quel … L'articolodalè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Notizie #Coronavirus Verona, Zaccagni è guarito dal Coronavirus: Buone notizie in casa Hellas Verona, che finora a… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Verona, #Zaccagni guarito dal #Covid19: 'Negativo, grazie a tutti'. Il centrocampista era risultato positivo al tampon… - ParmaLiveTweet : Hellas Verona, Zaccagni guarito dal Coronavirus: tampone negativo per il centrocampista: Tramite il seguente comuni… - spaziocalcio : #Verona, Mattia #Zaccagni è guarito dal #Coronavirus - sportnotizie24 : #Verona, #Zaccagni è guarito dal #Coronavirus: #Kumbulla infiamma il mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Zaccagni

Facendo clic su qualsiasi punto in questa pagina o sul pulsante “Continua per accedere al sito”, autorizzi noi e diverse terze parti a memorizzare e ad accedere ai cookie sul tuo dispositivo per MSN e ...11.02 Buone notizie per l'Hellas Verona: Mattia Zaccagni, infatti, è guarito dal coronavirus. Questa la nota del club: "Hellas Verona FC comunica che, secondo protocollo, Mattia Zaccagni ha effettuato ...