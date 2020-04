Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 aprile 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione il Governo è al lavoro sul allentamento delle restrizioni nella fase 2 dal 4 maggio si potrebbero consentire gli spostamenti anche fuori dal comune di residenza ma non da una regione a un’altra da metà maggio dovrebbe arrivare l’apertura dei negozi al dettaglio poi di bar e ristoranti per la ripartenza riguarderà all’inizio al massimo 2,7 milioni di lavoratori la revisione delle misure di distanziamento sociale non significa un liberi tutti ma non possiamo chiudere i cittadini in casa per sempre ha detto con te nel corso della cabina di regia con regioni ed enti locali ieri sera in America Latina ci sono 20 mila casi in 48 ore per L’ottavo giorno la Cina non registra morto il governatore ...