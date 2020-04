Tina Cipollari punzecchia Gianni Sperti | “Vengo a massacrarti”

Leggi su chenews

(Di giovedì 23 aprile 2020) Botta e risposta divertente tra: “Faccio l’autocertificazione per venire a massacrarti” InstagramUltimamente, molti personaggi dello spettacolo, utilizzano i social per passare il tempo ed entrare in contatto più stretto coi fan. Molti di loro pongono domande ai propri follower, così da interagire direttamente insieme. Ha fatto così anche, che su Instagram ha chiesto ai propri fan quale sarà la prima cosa che faranno quando sarà finita la quarantena. Un po’ tutti ci domandiamo cosa faremo appena potremo tornare ad uscire. I tantissimi fan dihanno commentato che festeggeranno con gli amici, chi con la propria fidanzata o fidanzato e altri addirittura vorrebbero fare un bel viaggio per ricaricarsi. Una risposta in particolare ha colpito. Infatti, ha risposto ...