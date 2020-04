RINVIATI EUROPEI CALCIO FEMMINILE Bertolini | Scelta giusta | ha vinto il buonsenso

(Di giovedì 23 aprile 2020)glidial 2022: la UEFA sposta di un anno l'evento continentale. Ora si giocherà dal 6 al 31 luglio, sempre in Inghilterra.

sportface2016 : Calcio femminile | #Bertolini commenta il rinvio degli Europei: 'Ha vinto il buon senso' - steidro : RT @VoceGiallorossa: ??LIVE COVID-19 - Gli aggiornamenti delle 14 ??Il bollettino dello Spallanzani. ?Rinviati al 2022 gli Europei Femminili… - VoceGiallorossa : ??LIVE COVID-19 - Gli aggiornamenti delle 14 ??Il bollettino dello Spallanzani. ?Rinviati al 2022 gli Europei Femmin… - zazoomblog : Sollevamento pesi: Campionati Europei Senior di Mosca rinviati ufficialmente a data da destinarsi - #Sollevamento… -

Ultime Notizie dalla rete : RINVIATI EUROPEI

Mentre sarà rinviato alla fine del mese la discussione sul Recovery fund e i gli eurobond. *** Coronavirus ultime notizie von der Leyen: Oggi l'Europa si mobilita al fianco dell'Italia, ma va ...Rinviati di un anno gli Europei femminili di calcio. La manifestazione continentale, in programma per l'estate 2021 in Inghilterra, è slittata di un anno seguendo lo spostamento di tutte le ...