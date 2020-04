Padre disperato gira in strada cercando qualcuno che accudisca la figlia di 2 mesi (Di giovedì 23 aprile 2020) Un Padre disperato girava per le strade di Napoli cercando estranei che potessero accudire sua figlia di due mesi. Risolutivo l’intervento della polizia. Una scena straziante, quella a cui hanno assistito ieri mattina i residenti di Vasto, ampio quartiere di Napoli. Un Padre in evidente stato di shock fermava dei perfetti estranei e chiedeva loro … L'articolo Padre disperato gira in strada cercando qualcuno che accudisca la figlia di 2 mesi NewNotizie.it. Leggi su newnotizie “Chi Vuole Mia Figlia?” - Padre Disperato Tenta di Affidare La Bimba Appena Nata ai Passanti

Un padre disperato girava per le strade di Napoli cercando estranei che potessero accudire sua figlia di due mesi. Risolutivo l’intervento della polizia. Una scena straziante, quella a cui hanno ...

"Povero teme più fame del virus", il grido di don Gambardella

il 'sacerdote di Luigi Di Maio', lancia un grido disperato per i poveri e le nuove povertà che la pandemia ha esasperato ancora di più. Ogni giorno il sacerdote tiene un diario nel quale registra ...

