Napoli, Alfonso De Nicola ricorda: “Durante Inter-Juve di due anni fa si sentiva urlare nei corridoi dell’albergo di Firenze” (Di giovedì 23 aprile 2020) Sulle frequenze di Radio Marte, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, l’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola ha raccontato della reazione degli azzurri a Inter-Juventus di due anni fa. “Siamo passati da un’euforia incredibile per la vittoria sulla Juventus a una depressione dopo quel sabato sera di Inter-Juve, almeno parlo personalmente. Ho dovuto far finta di niente, ma quella sera si sentiva urlare nei corridoi dell’albergo di Firenze. La domenica non riuscimmo a dare il massimo in campo e forse nemmeno noi che eravamo al seguito dei giocatori. Dopo 5 minuti poi ci hanno buttato fuori un giocatore fondamentale come Koulibaly, devo dire che sono rimasto perplesso. Ma prima che al rammarico, dobbiamo innanzitutto pensare a ringraziare chi fu in grado di farci divertire così tanto, quell’anno e non solo”. Ancora ... Leggi su calciomercato.napoli Napoli - parla l’ex medico sociale Alfonso De Nicola : “Ci saranno molti infortuni”

Alfonso De Nicola e il possibile ritorno al Napoli : “Aurelio De Laurentiis è un perfezionista”

Napoli - Alfonso De Nicola torna a parlare di Carlo Ancelotti : “Nello staff avevano avuto soddisfazioni e risultati in altro modo e non ascoltavano le mie indicazioni” (Di giovedì 23 aprile 2020) Sulle frequenze di Radio Marte, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, l’ex medico sociale delDeha raccontato della reazione degli azzurri antus di duefa. “Siamo passati da un’euforia incredibile per la vittoria sullantus a una depressione dopo quel sabato sera di, almeno parlo personalmente. Ho dovuto far finta di niente, ma quella sera sinei corridoi dell’albergo di Firenze. La domenica non riuscimmo a dare il massimo in campo e forse nemmeno noi che eravamo al seguito dei giocatori. Dopo 5 minuti poi ci hanno buttato fuori un giocatore fondamentale come Koulibaly, devo dire che sono rimasto perplesso. Ma prima che al rammarico, dobbiamo innanzitutto pensare a ringraziare chi fu in grado di farci divertire così tanto, quell’anno e non solo”. Ancora ...

berardi_alfonso : RT @lvoir: Il comune di Napoli avvia azione legale contro #Feltri, magari tante edicole meridionali potrebbero seguire questa titolare di u… - RZALLONE : @matteosalvinimi Alfonso Sabella, Giudice Riesame Tribunale di Napoli, ne caso non ti fosse chiaro. E ogni tanto dinne una giusta! - mzuppy : RT @Daniele_Grc: #WalterRicciardi ha recitato con Mario Merola. Questo fa di lui una persona qualificata per ogni ruolo. Tra i suoi film: L… - Daniele_Grc : #WalterRicciardi ha recitato con Mario Merola. Questo fa di lui una persona qualificata per ogni ruolo. Tra i suoi… - rcardenassanch1 : RT @marikafruscio10: Oggi in diretta instagram col grande doctor Alfonso DeNicola ex preparatore atletico Ssc Napoli???? -