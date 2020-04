“Meridionali inferiori” Vittorio Feltri scatena l’ironia de I Sansoni (Di giovedì 23 aprile 2020) Certe provocazioni non meriterebbero neppure una risposta. Eppure Vittorio Feltri e la sua affermazione sull’inferiorità dei meridionali hanno scatenato, oltre che l’indignazione, anche molta ironia. Ecco la rassegna stampa di Luca Bottura E nella formula immortale della lettera di Totò e Peppino, la risposta dei Sansoni, che sta conquistando gli italiani su Facebook Meridionali inferiori? Libero di crederci…#iSansoni Posted by I Sansoni on Thursday, April 23, 2020 Leggi su tvzap.kataweb Feltri : “Meridionali inferiori”. E le edicole di Napoli boicottano Libero

“Meridionali inferiori” : Vittorio Feltri a giudizio disciplinare

