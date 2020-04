Maria De Filippi, Gaia Gozzi svela un retroscena: “E’ stata molto rigida” (Di giovedì 23 aprile 2020) Maria De Filippi e il dietro le quinte ad Amici svelato da Gaia Gozzi: “Nessun abbraccio” Nelle interviste e nelle dirette fino ad adesso rilasciate da Gaia Gozzi non si è parlato molto del rapporto con Maria De Filippi, una volta finito il programma di Amici. La curiosità dei fan sull’argomento era molta ecco perché oggi, in diretta con Vanity Fair per la rubrica Quarantine Stories, la vincitrice di Amici 19 ha parlato un po’ dell’argomento, rispondendo a varie domande. La prima di queste ha riguardato il retroscena, accaduto a telecamere spente, dopo la vittoria. In particolare, il giornalista ha chiesto se la sera della vincita le restrizioni adottate per il coronavirus siano proseguite anche dietro le quinte o se c’è stato un abbraccio con la De Filippi. Gaia ha svelato: “No, nessun abbraccio nemmeno dopo. Maria ... Leggi su lanostratv Giulia Cavaglià pronta a un reality | Ex tronista torna tra le braccia di Maria De Filippi

Amici 20 - Maria De Filippi cambia tutto?/ Celentano - Peparini e Timor a rischio

Maria De Filippi sorpresa per le vie di Roma a passeggio con il suo cane (Di giovedì 23 aprile 2020)Dee il dietro le quinte ad Amicito da: “Nessun abbraccio” Nelle interviste e nelle dirette fino ad adesso rilasciate danon si è parlatodel rapporto conDe, una volta finito il programma di Amici. La curiosità dei fan sull’argomento era molta ecco perché oggi, in diretta con Vanity Fair per la rubrica Quarantine Stories, la vincitrice di Amici 19 ha parlato un po’ dell’argomento, rispondendo a varie domande. La prima di queste ha riguardato il, accaduto a telecamere spente, dopo la vittoria. In particolare, il giornalista ha chiesto se la sera della vincita le restrizioni adottate per il coronavirus siano proseguite anche dietro le quinte o se c’è stato un abbraccio con la Dehato: “No, nessun abbraccio nemmeno dopo....

IlContiAndrea : Un format allineato al periodo storico che ha costretto la tv a cambiare ed 'evolversi'. Maria De Filippi, in modo… - ANGELA81570326 : @Luna56831547 @carmelitadurso gli stessi truccatori di Michelle Hunziker, Maria De Filippi, Mara Venier, Eleonora D… - bnotizie : Sossio Aruta, Ursula Bennardo e la proposta al GFVip: matrimonio rimandato. La data da Maria De Filippi - bnotizie : Maria De Filippi con la mascherina e il cane: Momento di solitudine ma loro possiamo abbracciarli - iobho_ : RT @benvlaugh: Amici senza Celentano non si può fare, altro che Amici di Maria De Filippi Il mondo della danza sa E poi mandare via Timor… -