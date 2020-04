Lumini in tavola per la morte della ristorazione | i commercianti salernitani manifestano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAnche 350 attività dicittà di Salerno hanno deciso di aderire alla manifestazione che si terrà nei giorni 28 e 29 Aprile, organizzata dal settoredi tutta italia e che prevede per il giorno 28 aprile nell’apertura del locale alle ore 21.00, accensione delle luci e mise en place simbolica di un tavolo. Il titolare, unico e solo presente all’interno del locale, dotato di tutti i dispositivi di protezione di legge, resterà il tempo necessario alla realizzazione di un video di pochi minuti. Il giorno 29 Aprile una delegazione delle Associazioni consegnerà simbolicamente le chiavipropria attività al Comune di Salerno. E’ una manifestazione pacifica, svolta in piena sicurezza e nel rispetto delle normative di contenimento del contagio in cui verranno adottate ...