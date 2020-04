Louis di Cambridge è identico a mamma Kate Middleton da piccola Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 23 aprile 2020)diè tra i principini figli di William eche meno abbiamo visto in questi due anni ine nei vari eventi pubblici. Ieri ha festeggiato il suo secondo compleanno e oggi spuntano le sue meravigliose, i nuovi scatti diche rivelano la somiglianza tra i due. Il principinod’Inghilterra somiglia tantissimo aquando era, a quando era una bimba come lui. La somiglianza è davvero impressionante,è il figlio che è più simile a lei, forse anche per il carattere che già dimostra. Sarà anche il principe più invisibile rispetto a Charlotte e George ma anche il più allegro, sempre sorridente e dicono sia anche molto socievole. Leper festeggiare con tutti i due anni del piccolo evidenziano che madre e figlio sono due gocce d’acqua. Una ...