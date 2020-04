Ladro in Comune a Uboldo, ruba spiccioli e… succhi di frutta (Di giovedì 23 aprile 2020) E’ riuscito a penetrare nel Comune di Uboldo in piena notte, girando per gli uffici indisturbato alla ricerca di soldi e beni di valore: ma si è dovuto accontentare di qualche spicciolo e… succhi di frutta. Controllando i filmati della videosorveglianza, pare sia stato un solo ladruncolo a prendere di mira il municipio lasciandosi … L'articolo Ladro in Comune a Uboldo, ruba spiccioli e… succhi di frutta proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 23 aprile 2020) E’ riuscito a penetrare neldiin piena notte, girando per gli uffici indisturbato alla ricerca di soldi e beni di valore: ma si è dovuto accontentare di qualche spicciolo e…di. Controllando i filmati della videosorveglianza, pare sia stato un solo ladruncolo a prendere di mira il municipio lasciandosi … L'articoloine…diproviene da Il Notiziario.

E’ riuscito a penetrare nel Comune di Uboldo in piena notte, girando per gli uffici indisturbato alla ... A dare l’allarme, alle 7.30 telefonando al sindaco Luigi Clerici, è stata l’addetta alle ...

Rubò l’incasso di due negozi Le telecamere inchiodano il ladro

Il ladro è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine con alle spalle numerosi ... La stretta collaborazione per il controllo del territorio, che coinvolge l’Arma, il Comune e la polizia locale, ...

