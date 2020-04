Immuni, la fase 2 ad libitum e la società della bio-sicurezza (Di giovedì 23 aprile 2020) Immuni, la fase 2 ad libitum e la società della bio-sicurezza Immuni, la fase 2 e la società della bio-sicurezza Nel momento in cui si comincia a parlare sull’operativizzazione della fase 2, prende sempre più piede il dibattito sul tracciamento e sulle misure di prevenzione da adottare in futuro. Storicamente, guerre ed epidemie hanno offerto scenari favorevoli a sperimentazioni su nuove tattiche di controllo della popolazione. Ce lo spiega abilmente Foucault nel suo “sicurezza, territorio, popolazione” (1978) che descrive con dovizia di particolari le meccaniche dell’isolamento e della quarantena. È in tempi di malattia che il discorso sui corpi e sulla vita torna al centro dello scenario e il rapporto tra libertà e sicurezza si fluidifica: non vi è più un limite chiaro, marcato, che possa definire il campo ... Leggi su termometropolitico Immuni - l'app della fase 2 fra caos e grande ritardo. Nella maggioranza si litiga sulla privacy

DIRETTA CONTE - INFORMATIVA CAMERA E SENATO/ ”No Mes : Fase 2 - 5 punti e app Immuni”

Giuseppe Conte - informativa al Senato : “Fase 2 graduale - nuovo intervento da 50 miliardi di euro - l’app Immuni è volontaria” (Di giovedì 23 aprile 2020), la2 ade la societàbio-, la2 e la societàbio-Nel momento in cui si comincia a parlare sull’operativizzazione2, prende sempre più piede il dibattito sul tracciamento e sulle misure di prevenzione da adottare in futuro. Storicamente, guerre ed epidemie hanno offerto scenari favorevoli a sperimentazioni su nuove tattiche di controllopopolazione. Ce lo spiega abilmente Foucault nel suo “, territorio, popolazione” (1978) che descrive con dovizia di particolari le meccaniche dell’isolamento equarantena. È in tempi di malattia che il discorso sui corpi e sulla vita torna al centro dello scenario e il rapporto tra libertà esi fluidifica: non vi è più un limite chiaro, marcato, che possa definire il campo ...

Mov5Stelle : L’app di contact tracing #Immuni sarà un'arma fondamentale per tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus… - sonoleventi : Smartphone e #Covidhospital Tra gli argomenti che spaventano di più della fase due c’è il monitoraggio dei positi… - HuffPostItalia : Due minuti per capire cos'è e come funziona l'App Immuni per arginare il contagio nella Fase 2 - MulettiMichele : RT @Mov5Stelle: L’app di contact tracing #Immuni sarà un'arma fondamentale per tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus durante… - Manuel_Ghzz : RT @Mov5Stelle: L’app di contact tracing #Immuni sarà un'arma fondamentale per tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus durante… -