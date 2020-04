I supermercati aperti fino alle 10 nella fase 2 a Roma (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Comune di Roma e la Regione Lazio pensano di prolungare gli orari dei supermercati nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Attualmente questi negozi sono aperti dalle 8 alle 19, mentre la domenica chiudono alle 15. Ora si valuta un cambio di orario anche per armonizzare con i trasporti pubblici. Spiega oggi Il Messaggero: Dato che Palazzo Senatorio sta valutando con l’Atac di far viaggiare i mezzi fino alle 23.30 nella fase 2, a quel punto la Regione permetterebbe di far aprire i supermercati fino alle 22. Oltre quell’orario sarebbe impossibile, per dare il tempo necessario ai dipendenti di tornare a casa con i mezzi pubblici. Nell’immediato, dal 4 maggio in poi, non saranno invece consentite le aperture h24. I supermercati però torneranno a vendere prodotti non alimentari, come abbigliamento e piccoli elettrodomestici. Entro domenica arriveranno i ... Leggi su nextquotidiano 25 aprile 2020 supermercati aperti o chiusi regione per regione

Supermercati aperti a Pasquetta : la situazione nelle regioni italiane

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI PASQUETTA 2020/ Mappa Regioni - orari e lista catene (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Comune die la Regione Lazio pensano di prolungare gli orari dei2 dell’emergenza Coronavirus. Attualmente questi negozi sono19, mentre la domenica chiudono15. Ora si valuta un cambio di orario anche per armonizzare con i trasporti pubblici. Spiega oggi Il Messaggero: Dato che Palazzo Senatorio sta valutando con l’Atac di far viaggiare i mezzi23.302, a quel punto la Regione permetterebbe di far aprire i22. Oltre quell’orario sarebbe impossibile, per dare il tempo necessario ai dipendenti di tornare a casa con i mezzi pubblici. Nell’immediato, dal 4 maggio in poi, non saranno invece consentite le aperture h24. Iperò torneranno a vendere prodotti non alimentari, come abbigliamento e piccoli elettrodomestici. Entro domenica arriveranno i ...

PaoloMostarda : RT @chiossimanuela2: Qui tutto finito. Supermercati senza file. Aperti fino alle 22. Via mascherine e guanti. Lunedi riaprono i parrucchier… - rosannazanardi : RT @chiossimanuela2: Qui tutto finito. Supermercati senza file. Aperti fino alle 22. Via mascherine e guanti. Lunedi riaprono i parrucchier… - FFabrizios : RT @chiossimanuela2: Qui tutto finito. Supermercati senza file. Aperti fino alle 22. Via mascherine e guanti. Lunedi riaprono i parrucchier… - mgmariella : RT @chiossimanuela2: Qui tutto finito. Supermercati senza file. Aperti fino alle 22. Via mascherine e guanti. Lunedi riaprono i parrucchier… - conci66aa : RT @chiossimanuela2: Qui tutto finito. Supermercati senza file. Aperti fino alle 22. Via mascherine e guanti. Lunedi riaprono i parrucchier… -

Ultime Notizie dalla rete : supermercati aperti Supermercati aperti o chiusi il 25 aprile a Roma, Milano e nelle altre città Money.it Trasporto pubblico: centro-periferie, cresce il numero delle fermate

E traffico spalmato sette giorni su sette, festivi compresi, in sintonia con le fasce orarie (in corso di studio da parte del Campidoglio) per imprese, negozi e uffici che, quindi, saranno aperti ...

I supermercati aperti fino alle 10 nella fase 2 a Roma

Il Comune di Roma e la Regione Lazio pensano di prolungare gli orari dei supermercati nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Attualmente questi negozi sono aperti dalle 8 alle 19, mentre la domenica ...

E traffico spalmato sette giorni su sette, festivi compresi, in sintonia con le fasce orarie (in corso di studio da parte del Campidoglio) per imprese, negozi e uffici che, quindi, saranno aperti ...Il Comune di Roma e la Regione Lazio pensano di prolungare gli orari dei supermercati nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Attualmente questi negozi sono aperti dalle 8 alle 19, mentre la domenica ...