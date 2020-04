I bagni in mare sono sicuri? Anche sulle nuotate arriveranno le regole del governo (Di giovedì 23 aprile 2020) La fase 2 è al centro dei pensieri degli italiani, Anche per quanto riguarda l’estate ormai prossima. Si sa intanto che non ci si potrà spostare da una regione all’altra ma come regolarsi se si va in spiaggia e si vuole fare una nuotata? E occorrerà nuotare col distanziamento sociale Anche in acqua oppure si potrà nuotare non da soli? Il Corriere della sera informa che l’Istituto Superiore di Sanità e il ministero della Salute con la consulenza della Società Nazionale di Salvamento, stanno studiando un piano ragionato su come poter aprire le attività balneari con regole che verranno poi dettate dal governo. Il mare non è contaminato Secondo gli esperti il mare non è di per sé contaminato dal Covid 19: semmai un individuo contagiato può portare il virus in acqua. Ma, avverte il virologo ... Leggi su secoloditalia Lo chiamavano Inverno : bagni al mare e fioriture fuori stagione - e al mercato ecco i carciofi (Di giovedì 23 aprile 2020) La fase 2 è al centro dei pensieri degli italiani,per quanto riguarda l’estate ormai prossima. Si sa intanto che non ci si potrà spostare da una regione all’altra ma come regolarsi se si va in spiaggia e si vuole fare una nuotata? E occorrerà nuotare col distanziamento socialein acqua oppure si potrà nuotare non da soli? Il Corriere della sera informa che l’Istituto Superiore di Sanità e il ministero della Salute con la consulenza della Società Nazionale di Salvamento, stanno studiando un piano ragionato su come poter aprire le attività balneari conche verranno poi dettate dal. Ilnon è contaminato Secondo gli esperti ilnon è di per sé contaminato dal Covid 19: semmai un individuo contagiato può portare il virus in acqua. Ma, avverte il virologo ...

