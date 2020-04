Feltri | «Contro di me solo gli imbecilli che non capiscono Mai parlato contro i

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 aprile 2020) «Tutte queste polemiche non hanno senso. Non ho voluto offendere nessuno. Hodetto una verità incontestabile, e cioè che il Sud è inferiore economicamente al Nord. Punto. Se non lo riconosciamo siamo degli». A parlare all’Adnkronos è Vittorio, che rifiuta con sdegno l’etichetta di razzista. Le sue frasi sul Sud alla trasmissione “Fuori dal coro” di Mario Giordano su Rete4 hanno scatenato un putiferio politico. Ma lui non capisce perché tanto clamore per una «semplice constatazione della realtà delle cose». E cioè, l’eterno divario economico tra Nord e Sud.: «Mi vogliono far passare per quello che non sono» «Da Giordano ho semplicemente constatato la realtà, con una battuta che qualcuno ha equivocato. Ma non capisco», aggiunge ...