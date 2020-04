Coronavirus | quando e come possono uscire i bambini Le regole da rispettare

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 aprile 2020) Lo fine del lockdown dal 4 maggio porterà una novità molto attesa dai genitori: ipotranno. Non sarà semplice, però: le precauzioni saranno molte, a partire da quelle per il distanziamento sociale. Su indicazione degli esperti – si legge sul Corriere della Sera – il governo del premier Giuseppe Conte sta maturando la decisione di fardi casa finalmente anche i più piccoli, raccomandando però alle famiglie di evitare assembramenti e contatti ravvicinati. “Aiva restituito con prudenza uno spazio di libertà e la possibilità diin sicurezza — spiega la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa — Ciò significa che il papà, la mamma o comunque un adulto escano con loro, anche per evitare situazioni di aggregazione”. Genitori edovranno ...