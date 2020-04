Coronavirus, per la nave-ospedale di Toti a Genova più di un milione di euro a carico della Protezione civile. Un posto letto? Sulla terraferma costa fino a dieci volte di meno. Ecco tutte le cifre finora nascoste (Di giovedì 23 aprile 2020) Per Toti è una “operazione lungimirante”. Ma della nave ormeggiata nel porto di Genova per ospitare i malati di Covid dimessi dagli ospedali, il governatore ligure ha sempre taciuto i costi: ben 853mila euro al mese, escluse le spese per i servizi sanitari e gli stipendi di medici e infermieri. Non ne ha fatto alcun cenno nemmeno quando l’8 aprile ha presentato sulla banchina, davanti al maxi traghetto, l’attivazione a bordo del secondo modulo da 25 posti letto. Senza dire che il primo modulo, nelle prime due settimane, è costato alle casse pubbliche la bellezza di 1.150 euro al giorno per paziente, come mostrato in un servizio della trasmissione Sono le venti di Peter Gomez. Almeno dieci volte in più di quanto sarebbe costato un analogo posto letto sulla terraferma, in una delle tante strutture disponibili in Liguria. Anche per questo motivo ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - dal 4 maggio ritornano Lotto e SuperEnalotto : dall'11 le scommesse

Coronavirus Liga/ Test ai giocatori dal 28 aprile : ecco le tappe per la ripresa

Il coronavirus non ferma Ciro e Roberta : il sì e il bacio con le mascherine per i due militari dell’Aeronautica (Di giovedì 23 aprile 2020) Perè una “operazione lungimirante”. Ma dellaormeggiata nel porto diper ospitare i malati di Covid dimessi dagli ospedali, il governatore ligure ha sempre taciuto i costi: ben 853milaal mese, escluse le spese per i servizi sanitari e gli stipendi di medici e infermieri. Non ne ha fatto alcun cenno nemmeno quando l’8 aprile ha presentato sulla banchina, davanti al maxi traghetto, l’attivazione a bordo del secondo modulo da 25 posti letto. Senza dire che il primo modulo, nelle prime due settimane, è costato alle casse pubbliche la bellezza di 1.150al giorno per paziente, come mostrato in un servizio della trasmissione Sono le venti di Peter Gomez. Almeno dieci volte in più di quanto sarebbe costato un analogo posto letto sulla terraferma, in una delle tante strutture disponibili in Liguria. Anche per questo motivo ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la Regione Sardegna spende 18,5 milioni di euro per 4 milioni di mascherine da una società calabrese.… - fattoquotidiano : Coronavirus, Di Maio: “Ci facciamo geolocalizzare anche per ordinare una pizza e poi scoppia la polemica per una ap… - CottarelliCPI : Sinceramente tutte queste preoccupazioni per la privacy sollevate da #ImmuniApp mi sembrano esagerate. La privacy è… - laelius : RT @cominandpa: Su @fortuneitalia @elendigiovanni sul ruolo fondamentale delle donne nella ricostruzione dopo l'emergenza da #Covid_19, per… - FamilyDayDNF : Su @tempoweb la #Fase2Famiglia proposta dal #FamilyDay -