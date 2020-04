Coronavirus, Germania: al via i test di un vaccino sull’uomo (Di giovedì 23 aprile 2020) La lotta contro il Coronavirus tiene impegnati scienza e governi da mesi, alla ricerca di una cura efficace per scongiurare i devastanti effetti della pandemia. In Germania sono stati approvati i test di un vaccino sull’uomo: è la notizia che arriva dal Paul Ehrlich Institut, istituto federale per i vaccini e i farmaci biomedici che ha dato il via libera alla sperimentazione su un campione di 200 volontari. Germania: sì ai test di un vaccino sull’uomo Il Paul Ehrlich Institut tedesco ha approvato la prima sperimentazione clinica di un vaccino contro il Sars-CoV-2 sull’uomo. L’ok ai test è stato concesso alla società BioNtech di Magonza, che ha così ottenuto il via libera alle verifiche su un campione di volontari. “Nella prima parte approvata della sperimentazione clinica – si legge nel comunicato ... Leggi su thesocialpost Coronavirus Germania : 5.315 morti - 150.666 casi/ Volkswagen riapre fabbrica a Zwickau

Coronavirus - Tempesta d’amore : in Germania riparte la produzione di nuove puntate

Germania - le infezioni da Coronavirus stanno accelerando di nuovo (Di giovedì 23 aprile 2020) La lotta contro iltiene impegnati scienza e governi da mesi, alla ricerca di una cura efficace per scongiurare i devastanti effetti della pandemia. Insono stati approvati idi unsull’uomo: è la notizia che arriva dal Paul Ehrlich Institut, istituto federale per i vaccini e i farmaci biomedici che ha dato il via libera alla sperimentazione su un campione di 200 volontari.: sì aidi unsull’uomo Il Paul Ehrlich Institut tedesco ha approvato la prima sperimentazione clinica di uncontro il Sars-CoV-2 sull’uomo. L’ok aiè stato concesso alla società BioNtech di Magonza, che ha così ottenuto il via libera alle verifiche su un campione di volontari. “Nella prima parte approvata della sperimentazione clinica – si legge nel comunicato ...

fattoquotidiano : Coronavirus, prof. Gattinoni su La7: “In Germania sono più organizzati e preparati con meno annunci e più fatti. Qu… - tuttosport : #Coronavirus, #vaccino in fase di test in Germania ?? - valigiablu : Dal nostro feed live - MarioGuida4 : @fanpage Jà no...se mi cade anche la Germania, finora esempio di efficacia e di efficienza nella lotta al coronavir… - colvieux : Concretezza teutonica. #Europa Nonostante gli sviluppi positivi in Germania, il cancelliere Angela #Merkel ha ammon… -