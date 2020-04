Coronavirus | Benifei | ‘positivo Consiglio Ue | ora commissione sia ambiziosa’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Accogliamo positivamente la decisione delEuropeo di dare il via libera alle proposte dell’Eurogruppo, facendo un passo avanti verso la creazione di un Fondo Europeo per la Ripresa con titoli comuni europei. Come dichiarato dal presidente Conte, si tratta di una misura urgente e necessaria”. Lo afferma Brando, capodelegazione degli eurodeputati PD al Parlamento Europeo. ”Ora spetta allaelaborare in tempi rapidi una proposta ambiziosa, contestualmente alla revisione del Bilancio Pluriennale dell’UE. Registriamo con soddisfazione le parole della Presidente von der Leyen, che ha già chiarito la sua linea su un punto fondamentale: come proposto dal nostro governo, nel nuovo Fondo ci saranno sovvenzioni a fondo perduto, perché non si esce da questa crisi solo con un insieme di ...