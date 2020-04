Continua il programma missilistico antinave dell’Iran

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 23 aprile 2020) Un nuovo passo neliraniano perché un nuovo vettoresarebbe a disposizione dell’Iran e ad annunciarlo è stato l’ammiraglio Alireza Tangsiri, comandante della Marina del Corpo delle guardie della rivoluzione, parlando all’agenzia di stampa Tasnim. Il nuovo missile -qualora dovesse essere confermato- dovrebbe essere un aggiornamento del Hormuz-2 (basato sul Fateh-110) e permetterebbe di colpire un bersaglio navale posto fino a 700 chilometri di distanza, contro i “soli” 300 chilometri di gittata della precedente versione. I rischi per gli Stati Uniti Se dovesse essere confermato questo assicurerebbe alla Marina del Corpo delle guardie della rivoluzione la capacità di mettere in serio pericolo tutte le navi militari in navigazione e ormeggiate in tutto il golfo Persico e nella zona ...