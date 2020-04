Tracce del coronavirus nelle acque di scarico: l’Iss presenta uno studio (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Il materiale genetico del virus Sars-Cov-2 può essere trovato nelle acque di scarico, permettendo quindi di usare questo tipo di campionamenti come ‘spia’ della presenza di un focolaio epidemico”. Lo comunica l’Istituto superiore di sanità (Iss), sulla base di “uno studio condotto a Roma e Milano dal gruppo guidato da Giuseppina La Rosa del Reparto Qualità dell’acqua e Salute del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Iss, che sarà pubblicato a breve”. “Abbiamo selezionato e analizzato per la ricerca del virus un gruppo di 8 campioni di acque di scarico raccolti dal 3 al 28 febbraio a Milano e dal 31 marzo al 2 aprile a Roma – spiega La Rosa – In 2 campioni raccolti nella rete fognaria della zona Occidentale e Centro-orientale di Milano è stata confermata la presenza di Rna del nuovo ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - tracce di Rna nelle acque di scarico di Roma e Milano : la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità

"Tracce del virus nelle acque" : ecco che cosa c'è da sapere

