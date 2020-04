Thorsten Kaye, il Ridge di Beautiful confessa: “Il Coronavirus mi ha portato via un amico” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Thorsten Kaye, il nuovo interprete del famoso e storico personaggio Ridge della serie americana Beautiful, un tempo interpretato da Ron Moss, ha subito un lutto. A causa del Coronavirus l’attore ha infatti dovuto dire addio ad un caro amico. Si tratta di un periodo davvero ostico e terribile per tutti. “è morto così” queste sono state le parole dell’attore di Beautiful Thorsten Kaye, in merito alla straziante perdita di un caro amico causata dal Coronavirus. Purtroppo in questo caso non si tratta di finzione ma di realtà ed è stato proprio l’attore a decidere di dare questa ferale notizia. Ormai da settimane il Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo, tutto si è fermato, interrotto o sospeso. Lo stesso è accaduto alla soap opera più longeva di sempre Beautiful. Un momento davvero di sospensione generale ... Leggi su bigodino Thorsten Kaye il bello Ridge di Beautiful dolore straziante per l’attore “È morto così”

Thorsten Kaye in lutto : “Ridge Forrester” di Beautiful è disperato

Ridge di Beautiful - Thorsten Kaye "Per Coronavirus ho perso un amico"/ "Era unico" (Di mercoledì 22 aprile 2020), il nuovo interprete del famoso e storico personaggiodella serie americana, un tempo interpretato da Ron Moss, ha subito un lutto. A causa dell’attore ha infatti dovuto dire addio ad un caro amico. Si tratta di un periodo davvero ostico e terribile per tutti. “è morto così” queste sono state le parole dell’attore di, in merito alla straziante perdita di un caro amico causata dal. Purtroppo in questo caso non si tratta di finzione ma di realtà ed è stato proprio l’attore a decidere di dare questa ferale notizia. Ormai da settimane ilha messo in ginocchio il mondo, tutto si è fermato, interrotto o sospeso. Lo stesso è accaduto alla soap opera più longeva di sempre. Un momento davvero di sospensione generale ...

bnotizie : Thorsten Kaye, il Ridge di Beautiful confessa:perso un amico per il virus - KontroKulturaa : Thorsten Kaye il bello Ridge di Beautiful dolore straziante per l'attore “È morto così” - - bnotizie : Ridge Beautiful, attore Thorsten Kaye: Coronavirus ha portato via un amico - bnotizie : Thorsten Kaye, il Ridge di Beautiful confessa:perso un amico per il virus - bnotizie : Ridge Beautiful, attore Thorsten Kaye: Coronavirus ha portato via un amico -