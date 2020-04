Stefano De Martino contro Vittorio Feltri | il conduttore entra a gamba tesa | le parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Non smettono di sollevare polemiche ledel direttore di Liberodurante il suo intervento in tv. Ospite di ‘Fuori dal coro’ la trasmissione di Mario Giordano in onda su Rete 4, il giornalista aveva usato tono durissimi, secondo molti al limite del razzismo,i meridionali. “Non soffrono di complessi di inferiorità, in molti casi sono inferiori”, aveva dettoche in seguito ha poi aggiunto: “Perché mai dovremmo andarci? A fare i parcheggiatori abusivi?”. Ed è qui che è intervenuto ilche ha dichiarato: “Eh addirittura, adesso me li fai arrabbiare davvero. No direttore, non puoi dirlo questo”. Irremovibile la posizione diche continuato: “E chi se ne frega, si arrabbino. Ma chi se ne frega se si arrabbiano. Secondo me si arrabbiano tutti i giorni, mi ...