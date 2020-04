Repubblica: Lotito spinge in Lega per avere un suo medico in commissione Figc (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ieri, in Assemblea di Lega Serie A, ci sono stati momenti di tensione per la nomina del sostituto del dottor Tavana. Il medico sociale del Torino si è dimesso due giorni fa dall’incarico di rappresentante della Serie A in commissione Figc. Repubblica scrive che per sostituirlo l’amministratore deLegato della Lega, De Siervo, aveva proposto Nanni del Brescia. Ma ha trovato una ferma opposizione di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio non ha voluto discutere la cosa prendendo a pretesto il fatto che l’argomento non fosse all’ordine del giorno. Scrive il quotidiano: “Lotito ha chiuso la porta: «Non è all’ordine del giorno». Il motivo? Vuole candidare un suo medico”. L'articolo Repubblica: Lotito spinge in Lega per avere un suo medico in commissione Figc ilNapolista. Leggi su ilnapolista Repubblica : “Lotito (e oggi il Napoli) ferma gli allenamenti. Non è detto che la Serie A riparta” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ieri, in Assemblea diSerie A, ci sono stati momenti di tensione per la nomina del sostituto del dottor Tavana. Ilsociale del Torino si è dimesso due giorni fa dall’incarico di rappresentante della Serie A inscrive che per sostituirlo l’amministratore deto della, De Siervo, aveva proposto Nanni del Brescia. Ma ha trovato una ferma opposizione di Claudio. Il presidente della Lazio non ha voluto discutere la cosa prendendo a pretesto il fatto che l’argomento non fosse all’ordine del giorno. Scrive il quotidiano: “ha chiuso la porta: «Non è all’ordine del giorno». Il motivo? Vuole candidare un suo”. L'articoloinperun suoinilNapolista.

I tifosi sanno che il Presidente Lotito si è battuto per questa linea, ed io ho risposto colpo su colpo a chi ha sostenuto tesi opposte. 'La determinazione del Presidente Lotito ha portato le squadre ...

Diaconale: "La Lazio vuole lo scudetto sul campo"

Sullo scudetto a tavolino per la Juve. 'Se inizialmente sembrava potesse esserci un interesse in questa direzione, Agnelli ha poi sgombrato il campo. a Lazio pronta a tagliare gli stipendi dei giocato ...

I tifosi sanno che il Presidente Lotito si è battuto per questa linea, ed io ho risposto colpo su colpo a chi ha sostenuto tesi opposte. 'La determinazione del Presidente Lotito ha portato le squadre ...Sullo scudetto a tavolino per la Juve. 'Se inizialmente sembrava potesse esserci un interesse in questa direzione, Agnelli ha poi sgombrato il campo. a Lazio pronta a tagliare gli stipendi dei giocato ...