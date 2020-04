Reddito di cittadinanza | novità per i pagamenti di aprile

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Novità in vista per chi percepisce ildi. Per il mese di, infatti, l’Istituto di Previdenza ha comunicato che ci sarà una modifica al calendario di pagamento. Rispetto al solito, infatti, l’accredito sulla carta per il RdC avverrà leggermente in anticipo rispetto al solito. Una buona notizia, insomma, ma non per tutti. Come già accaduto nei mesi precedenti, infatti, ildipotrebbe essere sospeso per tutti quei benficiari che non hanno adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa. Una situazione che si ripete già da febbraio e che potrebbe continuare a ripetersi anche nei prossimi mesi. Per evitare il blocco deldibasterà comunque attenersi a quando indicato dall’INPS nelle sue varie comunicazioni sul tema. Quando verrà pagato ildi ...