Motorola Edge | un display che più curvo non si può

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Dopo essersi lanciata nel campo degli smartphone pieghevoli rievocando una vecchia gloria come il Razr,ha deciso di spingersi oltre nel trend del momento: la curvatura dei. L'ultimo nato della casa, il+, ha i bordo così curvi che quasi arrivano alla parte posteriore della scocca. È il primo smartphone 5G die non costa poco: i due modelli della serie viaggiano tra i 700 e i 1.200 euro. Il prezzo è giustificato da hardware importanti, come il processore Snapdragon 865 di Qualcomm - già a bordo di praticamente tutti i top di gamma, da Oppo a OnePlus - una ram da 12 GB e una larghezza di banda massima aumentata del 30% che si accompagna a un minore consumo della batteria Ma quello che più conta è quello che si vede e il+ senza dubbio spicca per la curvatura del ...