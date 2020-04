Moggi: "Icardi alla Juve non toccherebbe mai palla. Vi dico chi è il centravanti ideale" (Di mercoledì 22 aprile 2020) ​Luciano Moggi, ex dg della Juventus, ha detto la sua sul mercato della Vecchia Signora. Quale potrebbe essere il centravanti ideale per i bianconeri? La Juve segue ​Mauro Icardi e anche Arek Milik: secondo big Luciano, il polacco è più adatto di Maurito. Ecco le sue parole a Canale 21. Milik è da Juve? "Io non so come potrà andare a finire. Quando sento parlare di Mauro Icardi, invece, mi viene da escluderlo. Se adesso ​Gonzalo Higuain, spesso e volentieri, va in panchina perché... Leggi su 90min Moggi : «Icardi in Serie A? Ecco per quale squadra può andar bene» (Di mercoledì 22 aprile 2020) ​Luciano, ex dg dellantus, ha detto la sua sul mercato della Vecchia Signora. Quale potrebbe essere ilideale per i bianconeri? Lasegue ​Mauroe anche Arek Milik: secondo big Luciano, il polacco; più adatto di Maurito. Ecco le sue parole a Canale 21. Milik; da? "Io non so come potrà andare a finire. Quando sento parlare di Mauro, invece, mi viene da escluderlo. Se adesso ​Gonzalo Higuain, spesso e volentieri, va in panchina perché...

