Moda: riaprire almeno i reparti modelleria, per fronteggiare concorrenza mondiale (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Siamo pronti a riaprire, anche da oggi stesso, i reparti modelleria delle nostre imprese. Il numero di lavoratori coinvolti sarebbe limitato. Ma in questo modo, riusciremo a non perdere quelle posizioni di mercato che un mese e mezzo di lockdown rischiano di mettere in discussione. I nostri competitor esteri lavorano; e, con buone probabilità, si stanno già insinuando fra i nostri clienti internazionali. Facciamo allora ripartire almeno questo piccolo, ma importantissimo segmento delle nostre produzioni; sarebbe un primo, ma fondamentale e strategico passo, in vista della fase 2; che le imprese della Moda chiedono con forza di aprire già dalla prossima settimana”. A spiegare le esigenze di una delle eccellenze del nostro made in Italy è David Rulli, presidente della Sezione Moda di Confindustria Firenze; e lo fa a ... Leggi su iltirreno.gelocal Moda : riaprire almeno i reparti modelleria - per fronteggiare concorrenza mondiale

Cantieri, siderurgia, moda: i 12 settori in pole per riaprire

Non sarebbero ancora definite date, ma un’ipotesi sarebbe far riaprire i negozi dall’11 maggio ... A superare l'esame, ad avere cioè un indice di rischio medio-basso sono alcuni comparti importanti ...

Gucci riapre: ecco le rigide norme di sicurezza applicate ed elaborate da Burioni

rientrato al lavoro il primo gruppo formato da 80 dipendenti. Tutti i dettagli dell’accordo per la sicurezza firmato da Burioni ...

