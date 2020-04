Mattarella la nomina Alfiere: grazie alla 15enne Maria Zagaria ora Casal di Principe ha una biblioteca comunale (Di mercoledì 22 aprile 2020) La maestra le aveva chiesto di scrivere una lettera al sindaco di Casal di Principe, Caserta, dal titolo “Cosa vorresti per il tuo paese” e Maria Zagaria, 15 anni, aveva spiegato al primo cittadino, Renato Natale, che quello che lei avrebbe voluto era una biblioteca comunale. Desiderio che in pochi mesi è diventato realtà. Per questo Maria è tra i 25 ragazzi nominati “Alfieri della Repubblica” dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: un riconoscimento che il Capo dello Stato le ha conferito “per l’impegno e la tenacia con i quali ha sostenuto il suo progetto di realizzare una biblioteca a Casal di Principe, obiettivo raggiunto grazie anche alla mobilitazione che ha coinvolto la città e il mondo della cultura”. La ragazza è rimasta senza parole quando il sindaco l’ha informata della decisione del ... Leggi su ilfattoquotidiano Mattarella la nomina “Alfiere” a 9 anni : storia di Mavì Borrelli - che ha donato i suoi capelli ai malati

Mattarella nomina i 25 Alfieri della Repubblica : ragazzi dai 9 ai 19 anni che sono un modello di cittadinanza

Quirinale : Mattarella nomina 25 Alfieri Repubblica - l’elenco completo (Di mercoledì 22 aprile 2020) La maestra le aveva chiesto di scrivere una lettera al sindaco didi, Caserta, dal titolo “Cosa vorresti per il tuo paese” e, 15 anni, aveva spiegato al primo cittadino, Renato Natale, che quello che lei avrebbe voluto era una biblioteca comunale. Desiderio che in pochi mesi è diventato realtà. Per questoè tra i 25 ragazziti “Alfieri della Repubblica” dal presidente della Repubblica Sergio: un riconoscimento che il Capo dello Stato le ha conferito “per l’impegno e la tenacia con i quali ha sostenuto il suo progetto di realizzare una biblioteca adi, obiettivo raggiuntoanchemobilitazione che ha coinvolto la città e il mondo della cultura”. La ragazza è rimasta senza parole quando il sindaco l’ha informata della decisione del ...

fattoquotidiano : Mattarella la nomina “Alfiere” a 9 anni: storia di Mavì Borrelli, che ha donato i suoi capelli ai malati - Notiziedi_it : Mattarella nomina 15enne di Casal di Principe “alfiere della Repubblica”: chiese in tema una biblioteca comunale… - raffaelesardo : Mattarella nomina 15enne di Casal di Principe “alfiere della Repubblica”: chiese in tema una biblio… - palinaciani : RT @repubblica: Mattarella nomina 15enne di Casal di Principe “alfiere della Repubblica”: chiese in tema una biblioteca comunale https://t.… - ElisaGrande2 : Mattarella nomina i 25 Alfieri della Repubblica: ragazzi dai 9 ai 19 anni che sono un modello di cittadinanza - Il… -