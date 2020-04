“L’ultima volta a Napoli mi hanno applaudito. Mi piacerebbe recitare in Gomorra”: Totti con Salvatore Esposito (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dirette Instagram à gogo per Francesco Totti in questi giorni. L’ultima in ordine di tempo è quella con Salvatore Esposito, noto attore. Tanti aneddoti e retroscena svelati dall’ex capitano della Roma. Si inizia con una battuta ‘alla Totti’: “I trofei che sono alle mie spalle? Sono finti, neanche se li avessi comprati ne avrei così tanti. Li ho messi per bellezza”. Totti ha parlato anche della quarantena: “Non ce la faccio più, speriamo di poter uscire presto perché sto impazzendo”. L’ex numero 10 giallorosso ha sottolineato la differenza tra il calcio di una volta e quella attuale: “Il calcio di prima era molto più bello di quello attuale. C’era più tecnica e si respirava un’aria diversa, c’erano giocatori più forti dal 1993 al 2017. Anche in ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dirette Instagram à gogo per Francescoin questi giorni. L’ultima in ordine di tempo è quella con Salvatore Esposito, noto attore. Tanti aneddoti e retroscena svelati dall’ex capitano della Roma. Si inizia con una battuta ‘alla’: “I trofei che sono alle mie spalle? Sono finti, neanche se li avessi comprati ne avrei così tanti. Li ho messi per bellezza”.ha parlato anche della quarantena: “Non ce la faccio più, speriamo di poter uscire presto perché sto impazzendo”. L’ex numero 10 giallorosso ha sottolineato la differenza tra il calcio di unae quella attuale: “Il calcio di prima era molto più bello di quello attuale. C’era più tecnica e si respirava un’aria diversa, c’erano giocatori più forti dal 1993 al 2017. Anche in ...

