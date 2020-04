Le città più care (e convenienti) d’Italia ai tempi del coronavirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) I prezzi ai tempi del coronavirus. Sapete qual è la città più cara d’Italia, quella che ha subito i rincari maggiori dei prezzi? È Bolzano in testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti. Con un'inflazione dell’ 1,3%, ha la maggior spesa aggiuntiva, equivalente, per una famiglia di 3 persone, la tipologia di nucleo familiare ora più diffusa in Italia, a 451 euro. Al secondo posto un’altra città del Trentino, il capoluogo Trento, dove il rialzo dei prezzi dello 0,6% determina un aggravio annuo di spesa, per una famiglia di 3 componenti, pari a 177 euro. Al terzo posto, inaspettatamente, c’è il capoluogo campano Napoli, dove l'inflazione a +0,7% comporta una spesa supplementare pari a 172 euro, mentre per la famiglia tipo il capoluogo partenopeo sale al secondo posto ... Leggi su gqitalia Reddito di emergenza insieme a quello di cittadinanza - il ministro : così aiutiamo i più deboli

Coronavirus - a Messina il Sindaco firma l’ordinanza “Liberi tutti” dal 25 Aprile : “Siamo stati la città più blindata d’Italia” [DETTAGLI] (Di mercoledì 22 aprile 2020) I prezzi aidel. Sapete qual è la città più cara d’Italia, quella che ha subito i rincari maggiori dei prezzi? È Bolzano in testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti. Con un'inflazione dell’ 1,3%, ha la maggior spesa aggiuntiva, equivalente, per una famiglia di 3 persone, la tipologia di nucleo familiare ora più diffusa in Italia, a 451 euro. Al secondo posto un’altra città del Trentino, il capoluogo Trento, dove il rialzo dei prezzi dello 0,6% determina un aggravio annuo di spesa, per una famiglia di 3 componenti, pari a 177 euro. Al terzo posto, inaspettatamente, c’è il capoluogo campano Napoli, dove l'inflazione a +0,7% comporta una spesa supplementare pari a 172 euro, mentre per la famiglia tipo il capoluogo partenopeo sale al secondo posto ...

