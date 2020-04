Il Giappone punta sull’Avigan

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ilè pronto a fare i conti con la pandemia di Covid-19. Dopo settimane di calma apparente l’allarme nuovo coronavirus è risuonato anche a Tokyo. Dalla fine di marzo in poi i casi giornalieri hanno superato il livello di guardia, tanto da spingere il premier Abe Shinzo ad estendere lo stato di emergenza a tutto il Paese. Sia chiaro, i numeri cui deve far fronte il governose sono nettamente più bassi rispetto a quelli presenti nei bollettini occidentali. È pur vero che la radiotelevisione nazionale Nhk ha mostrato alcune proiezioni raccapriccianti. Lo studio, realizzato da un team di esperti del ministero della Salute, ha fatto presente che, senza una radicale riduzione dei contatti sociali, ilrischia di trovarsi tra le mani 400mila morti e 850mila contagi. Non solo: al culmine dell’epidemia 200mila persone di età ...

Ultime Notizie dalla rete : Giappone punta

Rinnovabili

Solo 20 anni, ma già protagonista in Coppa del Mondo e presenza costante nella squadra che si è qualificata alle Olimpiadi in Giappone. Se Tokyo 2020 è già un obiettivo, sicuramente Parigi 2024 ...Honda Super Cub punta su stile retrò e fascino della tradizione per spazzar via abitudini consolidate, mettendo sul piatto anche consumi irrisori, ottima maneggevolezza e prestazioni superiori a ...