Ecco l’ospedale da polso made in Irpinia App ideata per i malati di Alzheimer diventa

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Un semplice orologio che in realtà è un sofisticato dispositivo biometrico in grado di rilevare dati utili a definire una cartella clinica aggiornata: battito cardiaco, temperatura corporea, saturazione, pressione, posizione geografica precisa.Il tutto in tempo reale ed in collegamento con medici, Asl, Protezione civile grazie ad una semplice App. Uno strumento ideato per il monitoraggio degli anziani nelle Rsa e nelle case di cura, che adesso torna di grande utilità per la “fase2” dell’emergenza Coronavirus. Sviluppato da una software house di Avellino, attualmente in fase di testing su 500 campioni in regione Campania, si chiama SmartLAB e si candida ad essere uno degli strumenti tecnologici che accompagneranno le nuove abitudini quotidiane degli Italiani. “Lo utilizziamo dal 2016 – spiega l’ideatore Gianluca Rotondi – per ...