Coronavirus | Le Maire | ‘in Ue servono risorse in modo massiccio’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "Bisogna essere pragmatici. Abbiamo bisogno di risorse in modo massiccio e rapidamente. Gli Stati Uniti hanno mobilitato 2.000 miliardi di dollari e la Cina prepara un piano di rilancio considerevole. Bisogna che l'Europa sia all'altezza della sfida. Non è il momento per sollevare dibattiti teorici". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Ouest France', è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. "Quello di cui c'è bisogno – rileva – è uno strumento semplice, efficace, politicamente orientato verso gli investimenti green per difendere una crescita sostenibile. Questo Fondo Ue di rilancio deve essere green ed inserirsi nel Green deal europeo".

Bisogna che l'Europa sia all'altezza della sfida. Non è il momento per sollevare dibattiti teorici". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Ouest France', è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. Il coronavirus è ora presente in almeno 185 Paesi e territori. Panoramica delle misure adottate per contenere la pandemia.