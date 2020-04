Coronavirus, il caso Svezia: niente lockdown e la discussa immunità di gregge (Di giovedì 23 aprile 2020) “Abbiamo rilevato errori nel rapporto e in questo momento gli autori stanno esaminando nuovamente il materiale. Pubblicheremo nuovamente il rapporto non appena l’esame sarà concluso”. Con un tweet, l’Agenzia di Sanità pubblica svedese smentisce, almeno parzialmente, la previsione dei giorni scorsi secondo la quale Stoccolma, epicentro del contagio da Coronavirus in Svezia, potrebbe raggiungere ‘l’immunità di gregge’ a maggio. Lo aveva calcolato Tom Britton, docente di matematica all’università della capitale svedese, a quanto riporta il sito Ny Teknik. Una previsione basata su un modello matematico che si avvale dei dati del contagio e che in un primo momento era stato ritenuto probabile dall’Agenzia di Sanità pubblica diretta dall’epidemiologo Anders Tegnell, fautore ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - 23enne positiva dopo 55 giorni dal contagio : “Caso rarissimo”

Trasmissione asintomatica coronavirus/ "Gioca ruolo importante" : il caso Vo' Euganeo

Coronavirus Premier League/ Ripresa allenamenti il 9 maggio - ma in caso di stop... (Di giovedì 23 aprile 2020) “Abbiamo rilevato errori nel rapporto e in questo momento gli autori stanno esaminando nuovamente il materiale. Pubblicheremo nuovamente il rapporto non appena l’esame sarà concluso”. Con un tweet, l’Agenzia di Sanità pubblica svedese smentisce, almeno parzialmente, la previsione dei giorni scorsi secondo la quale Stoccolma, epicentro del contagio dain, potrebbe raggiungere ‘l’immunità di’ a maggio. Lo aveva calcolato Tom Britton, docente di matematica all’università della capitale svedese, a quanto riporta il sito Ny Teknik. Una previsione basata su un modello matematico che si avvale dei dati del contagio e che in un primo momento era stato ritenuto probabile dall’Agenzia di Sanità pubblica diretta dall’epidemiologo Anders Tegnell, fautore ...

Agenzia_Ansa : Una donna incinta, ha sconfitto il #coronavirus dopo essere stata curata con due sacche di #plasma iperimmune, pre… - TgLa7 : #coronavirus #Bce accettera' bond 'spazzatura' in caso di downgrade. Misura per garanzie liquidita' banche, pronti… - Corriere : Uno studio cinese mostra in che modo il coronavirus avrebbe infettato alcuni clienti di un ristorante a partire da… - Giusy64155137 : RT @Libero_official: 'Conflitto di interessi?'. Scoppia il 'caso mascherine': a vincere l'appalto l'azienda della moglie di Pierpaolo #Sile… - Ema_bon_m : #Coronavirus, #VittorioFeltri contro i #meridionali: 'Inferiori'. ...Io non conosco l’istruzione di questo uomo,ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Coronavirus: caso Regno Unito, fino a 41mila decessi - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus, Berlusconi: «Pronti a votare sì sul Mes». Due mensilità da 800 euro per le partite Iva

Anzi, in caso di un passaggio parlamentare, «probabilmente voteremmo una decisione del ... che conterrà le nuove misure per sostenere l’economia sconvolta dal Covid-19. Le previsioni del Def stimano ...

La Francia ha chiesto ad Apple e Google di cambiare le loro politiche sulla privacy

La Francia vuole seguire l'esempio di Singapore e lanciare una propria app di contact tracing Lo sviluppo di tecnologie per mappare e individuare i contagi è diventato uno dei punti focali della ...

Anzi, in caso di un passaggio parlamentare, «probabilmente voteremmo una decisione del ... che conterrà le nuove misure per sostenere l’economia sconvolta dal Covid-19. Le previsioni del Def stimano ...La Francia vuole seguire l'esempio di Singapore e lanciare una propria app di contact tracing Lo sviluppo di tecnologie per mappare e individuare i contagi è diventato uno dei punti focali della ...