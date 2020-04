Conte ci dica dove stiamo andando

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Senatore Zanda, ma lei ha capito, ascoltando, quale sarà la posizione italiana sul Mes?Ho ascoltato quello cheha detto e cioè che sarebbe un torto respingere il Mes e concordo su questa posizione.Detto a mezza bocca, dopo aver sostenuto il contrario il giorno prima. Sembra di assistere alla stessa prassi del governo gialloverde su deficit a Tav, si arriva a un punto in cui la propaganda si arena di fronte al principio di realtà.Capisco, ma c’è bisogno di una premessa. Questo governo è nato per impedire le elezioni anticipate e per troncare le aspirazioni autoritarie di Salvini. Poi, all’improvviso, si è trovato a gestire la più grave crisi sanitaria, politica, economica e sociale degli ultimi 70 anni. Da questa premessa fa capire anche le differenze di opinioni di partiti che hanno visioni molto diverse e in ...