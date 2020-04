Cibo a domicilio | D’Auria Mondo Pizza | “Contenitori a chiusura ermetica e ionizzatori”

Leggi su fanpage

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il maestroiolo, Luigi D'Auria, titolare dial Vomero, a Fanpage.it: "La crisi del Coronavirus per noiioli più dura, perché in Campania non abbiamo potuto fare le consegne a. Da lunedì ripariamo. Le novità?ioli e rider con la mascherina. I contenitori delle pizze saranno a. Mentre per sanificare i banconi delle pizze useremo nuove macchine ionizzanti”.